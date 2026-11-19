Президент США Дональд Трамп під час переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним заявив про багаторічні чудові взаємини з ним. У відповідь на це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав уберегти від подібних друзів.

Свою думку про слова очільника Білого дому Туск оприлюднив у мережі.

Які подробиці?

Президент США звернув увагу на тривалий характер своїх контактів із російським диктатором, оцінивши їх як основу для можливих спільних кроків.

За словами президента США, з такої багаторічної комунікації з главою Кремля цілком може вийти "багато чудових речей".

"Боже, бережи нас від таких друзів", – так Туск охарактеризував подібні оцінки та оптимізм щодо переговорів із російським керівництвом.

Зазначимо також інший прояв ставлення очільника Білого дому до російського диктатора. На початку переговорів американський президент звернувся до Путіна зі словами: "Для мене велика честь бути з вами, Володимире".

Трамп також наголосив на важливості дипломатичного врегулювання війни. За його словами, певні зміни вже відбуваються, і він сподівається, що обидві сторони зацікавлені в завершенні бойових дій.