Зрадник України Ілля Кива відзначився черговою фантазією для російської пропаганди. Він вирішив додати фарб до затримання кума Путіна Віктора Медведчука.

Скандальний утікач Ілля Кива продовжує натхненно працювати на російську пропаганду. Його абсурдні фантазії чудово пасують місцевій аудиторії.

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Медведчук та Мі-6

За версією Киви, затримання Віктора Медведчука було зрежисоване британськими розвідниками з Мі-6. Цю божевільну заяву він зробив в ефірі державного російського телеканалу RT.

Коментувати вигадку про викрадення Медведчука за участі Мі-6 – шкода часу. Лише нагадаю, що Кива уникнув покарання за корупцію в Україні, прикрившись довідкою від психіатра,

– заявив Сергій Лещенко.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка про російські фейки