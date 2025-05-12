Атака БпЛА на Одещину: пошкоджені будинки, адмінбудівля, пожежна частина, є постраждалий

Російські війська атакували Одещину ударними БпЛА. Внаслідок цього постраждала одна людина у Білгород-Дністровську.

Пошкоджено низку цивільних об'єктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську ОВА.

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Ударні БпЛА атакували Одещину

Вночі 12 травня російські війська запустили ударні БпЛА по Одещині. У Білгород-Дністровську поранено одну людину.

Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, адміністративної будівлі та пожежної частини. Постраждалий чоловік був в одному з пошкоджених приватних будинків. Медики надають йому необхідну допомогу.

Всі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини,

– зазначили у Одеській ОВА.

Нагадаємо, російські війська атакували цивільний вантажний потяг на Донеччині, машиніст отримав осколкове поранення, його госпіталізували. Атака на рух потягів не вплине.

З 12 травня європейські лідери, а також Дональд Трамп, пропонували Росії почати перемир'я на 30 діб. У разі відмови Росії, їй пригрозили санкціями та посиленою підтримкою України.