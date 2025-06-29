У Харкові на городі знайшли ворожий дрон: в ОВА розповіли деталі
- У Харкові на городі знайшли російський безпілотник "Молнія-2", який не здетонував.
- Вибухотехніки ДСНС знешкодили дрон, пошкоджень та постраждалих немає.
Харків та область постійно перебувають під російськими обстрілами. Через це місцеві часто виявляють небезпечні знахідки.
Так, у неділю, 29 червня, стало відомо, що у Харкові біля житлового будинку знайшли ворожий дрон. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
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Безпілотник не здетонував
️Власник приватного домоволодіння знайшов небезпечну знахідку просто у себе на городі.
Виявилося, що це російський БпЛА типу "Молнія-2".
На щастя, він не здетонував.
Вибухотехніки ДСНС знешкодили небезпечну знахідку. Пошкоджень та постраждалих немає,
– розповів Олег Синєгубов.
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Нагадаємо, що Харків постійно атакують "Молнії". Зокрема, у неділю, 29 червня, безпілотник цього типу влучив по одному з найпостраждаліших житлових масивів міста.
Стався приліт у дах багатоповерхівки. На щастя, інформації щодо постраждалих наразі не надходило.