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24 Канал Новини України У Харкові на городі знайшли ворожий дрон: в ОВА розповіли деталі
29 червня, 21:09
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У Харкові на городі знайшли ворожий дрон: в ОВА розповіли деталі

Софія Рожик
Основні тези
  • У Харкові на городі знайшли російський безпілотник "Молнія-2", який не здетонував.
  • Вибухотехніки ДСНС знешкодили дрон, пошкоджень та постраждалих немає.

Харків та область постійно перебувають під російськими обстрілами. Через це місцеві часто виявляють небезпечні знахідки.

Так, у неділю, 29 червня, стало відомо, що у Харкові біля житлового будинку знайшли ворожий дрон. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Безпілотник не здетонував

️Власник приватного домоволодіння знайшов небезпечну знахідку просто у себе на городі. 

Виявилося, що це російський БпЛА типу "Молнія-2". 

На щастя, він не здетонував.

Вибухотехніки ДСНС знешкодили небезпечну знахідку. Пошкоджень та постраждалих немає,
– розповів Олег Синєгубов.

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Нагадаємо, що Харків постійно атакують "Молнії". Зокрема, у неділю, 29 червня, безпілотник цього типу влучив по одному з найпостраждаліших житлових масивів міста. 

Стався приліт у дах багатоповерхівки. На щастя, інформації щодо постраждалих наразі не надходило.