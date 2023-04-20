Скидають розривні гранати із БпЛА: в ОК "Південь" розповіли про нову повітряну тактику росіян

Уночі росіяни намагалися атакувати Україну дронами-камікадзе. Майже усі збила ППО. Та для протиповітряної оборони все ж є певні складнощі.

Про це 24 Каналу заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, мовиться про керовані авіаційні бомби, які ворог запускає по прифронтових територіях.

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"Чим атакує Херсонщину. Саме тому, що літаки не наближаються в зону ураження протиповітряної оборони. А самі бомби збивати тим озброєнням, яке в нас є, – нераціонально нині", – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що через це людям доводиться переходити в укриття.

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"Продовжується робота протиповітряної оборони із захисту неба. Зокрема, і результативність дуже висока", – наголосила вона.

ОК "Південь" зауважили, що ворог вишукує способи, аби впливати на мирне населення прифронтових і тилових територій. Усе через те, що росіяни не мають успіху на суходолі.

Вони намагаються обстрілювати з використанням мінометного озброєння, реактивних систем залпового вогню, артилерійських установок, але ця робота для них вкрай ускладнена, адже ми атакуємо в батарейному сенсі,

– сказала вона.

ЗСУ б'ють по позиціях окупантів, тож росіяни втрачають своє озброєння. За словами Гуменюк, розвідка підтвердила, що за минулу добу, українські захисники знищили 2 міномети ворога, 7 одиниць автобронетехніки та 1 пункт боєпостачання на лівому березі Дніпра.

"Ми продовжуємо роботу зі знищення безпілотних літальних апаратів, які ворог використовує не лише для розвідки, а й для скидання розривних гранат. Так зазнали поранень за минулу добу мешканці Херсонської області", – додала речниця ОК "Південь".

Росіяни дронами атакують, зокрема, скупчення людей та автівки.

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