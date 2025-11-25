Про вибухи в Одесі інформували місцеві. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про повітряні атаки на Одесу вночі 25 листопада?

Одразу після півночі під час масованої атаки БпЛА на Україну Повітряні сили писали про групу БпЛА, що рухається з акваторії Чорного моря на Одещину. Місцеві спільноти у телеграмі та монітори зафіксували щонайменше один дрон над Одесою та роботу ППО по ньому. Відтак у місті почули вибухи.

А перед 3 ночі з'явилося нове повідомлення від Повітряних сил про БпЛА курсом на Одещину, зокрема на Чорноморськ. Монітори писали, цього разу їх було щонайменше 5. Про вибухи та роботу ППО стало відомо близько 03:06. Відбій дали о 04:21.

Куди найбільше бив ворог цієї ночі?