"Брага" перед матчем із "Зорею" втратила головного півзахисника

Півзахисник "Браги" Клаудемір не допоможе команді в матчі-відповіді проти "Зорі" в 3-му раунді Ліги Європи.

В останньому турі чемпіонату Португалії Клаудемір відчув біль у м'язі та попросив заміну на 70-ій хвилині матчу, повідомляє A Bola.

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13 серпня Клаудемір пропустив тренування команди. Повідомляється, що до поєдинку проти "Зорі" він не встигне відновитися. Півзахисник грав у першому матчі проти луганчан. Він відіграв всі 90 хвилин, проте результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Брага" – "Зоря" відбудеться у четвер, 16 серпня, початок гри о 22:30. Перший матч між цими командами закінчився результативною нічиєю – 1:1.

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