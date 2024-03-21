Після скандалу: ексначальник метро Києва Брагінський склав повноваження депутата
21 березня 2024, 14:25Читать новость на русском
Джерело:Віталій Кличко
Колишній директор "Київського метрополітену" Віктор Брагінський повідомив, що складає свої повноваження депутата фракції "УДАР" у Київраді після резонансного розслідування журналістів проєкту Bihus.Info.
Мер Києва відсторонить керівника столичного метро Віктора Брагінського після виходу розслідування. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
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За словами мера, оприлюдненими фактами журналістського розслідування далі займатимуться правоохоронні органи.
Крім Брагінського, свої депутатські повноваження складає Ілля Кушнір, який "надто рідко відвідував засідання Київради".
Що відомо про резонансне розслідування
- 14 березня 2024 року вийшла перша частина розслідування Bihus.Іnfo. Журналісти знайшли у Брагінського незадеклароване майно, загальна вартість якого дорівнює офіційній зарплаті Брагінського за останні 40 років – 52 мільйони гривень.
- Вже 15 березня Брагінський написав заяву на звільнення. Обов'язки начальника комунального підприємства тимчасово виконує головний інженер "Київського метрополітену" Віктор Вигівський.
- Сам Брагінський заявив, що рішення покинути посаду — його особисте, а "довкола метро було багато маніпуляцій, часом відвертої брехні", що ускладнювало роботу.
- 18 березня вийшла друга частина розслідування, де йдеться, що "Київський метрополітен" роками укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням Брагінського. У звітах метрополітену виявили фірми, що нібито пов'язані з його сестрами, давнім бізнес-партнером Кирилом Кривцем і тещею Кривця.
- Фірма останньої, за даними журналістів, отримала від "Київського метрополітену" понад мільярд гривень, але деталі цього контракту засекречені.