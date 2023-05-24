У росіян активізувався рух "нашкодь собі й поїдь додому", – Гуменюк про втрати ворога

Російським загарбникам катастрофічно бракує шпиталів. Росіяни обладнують їх у цивільних приміщеннях на окупованих територіях або перевозять поранений особовий склад до Криму.

Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, зараз армія Росії зазнає суттєвих втрат на всіх напрямках.

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Прострілюють руки чи ноги

Збройні Сили України продовжують контрбатарейну боротьбу.

Контрбатарейна боротьба – комплекс організаційних, розвідувальних і вогневих заходів для завдання вогневим підрозділам та пунктам управління противника втрат, спрямованих на відмову від діяльності за призначенням.

Наші бійці щодня знаходять та знищують нові місця базування ворога. Внаслідок успішних дій української армії, росіяни зазнають колосальних втрат.

За словами Гуменюк, в окупантів знову активізувався рух "нашкодь собі й поїдь додому".

"Вони намагаються прострелити собі руки чи ноги, аби перейти в категорію "300". Потім евакуюватися в шпиталь і поступово доповзти до "порєбріка", – сказала керівниця пресцентру ОК "Південь".

Гуменюк про втрати росіян і дефіцит шпиталів: дивіться відео

Втрати російської армії: останні новини