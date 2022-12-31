Не планують поки що ділитися: Резніков назвав країни, що мають потрібні Україні снаряди

В Україні є дефіцит снарядів. А країни, в яких є ці запаси, не планують ділитися озброєнням.

Водночас озброєнням не хочуть ділитися і з Росією. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Які країни мають потрібні снаряди

За словами Резнікова, країни, в яких є запаси – це Китай, Пакистан та Індія.

У них своя позиція, вони її там тримають. Не планують поки що ділитися, на жаль, з нами, на щастя – з ними теж. Тому виклики – що будуть закінчуватися наші запаси старорадянського режимного озброєння та амуніція до 122-го і 152-го – були зрозумілі на початку цього вторгнення, коли ми побачили інтенсивність ведення бойових дій,

– зазначив міністр.

На сьогодні Україна має 8 систем 155 калібру від різних країн, які справно воюють, і до них також було отримано 155 калібр. Резніков наголосив, що з часом поступово має відбутися повне заміщення артилерії на натовський стандарт.

Чи можна зробити снаряди власного виробництва

В Україні є власне виробництво снарядів. На сьогодні наша країна проводить випробування, деякі взірці вже затвердили та уклали контракти на виробництво.

"Деякі – на укладанні контрактів, і це абсолютно правильний підхід, тому що ми маємо бути незалежні в усьому, зокрема у постачанні собі амуніції. Що більш незалежними ми будемо, то легше нам буде", – сказав Резніков.

За словами міністра, наразі є питання фінансів, які треба в це вкласти, виробничих потужностей у захищених місцях, з урахуванням загрози з неба і часу.

Є якісь складові речі, як, наприклад, ті самі вибухові складові, порохи. Це непросто і нешвидко. Розгортання вже почалося, але вихід на об’єм найближчим часом просто нереальний з об’єктивних причин. Тому ми маємо укладати контракти всюди, де можемо, і ми це робимо. У мене укладені контракти де тільки це було можливо на весь 2023 рік. У мене як міністра, міністерства, плюс партнери. Головне – стабільне, постійне забезпечення,

– підкреслив Резніков.

США поставили в Україну шестирічний запас снарядів

США поставили в Україну вже 900 тисяч стандартних та 4 тисячі високоточних 155-міліметрових артилерійських снарядів. Як виявилось, таку кількість виробляють за 5 – 6 років.

Таким чином, США планують спільно з виробниками збільшити темпи виробництва до 36 тисяч артилерійських снарядів на місяць, які мають бути реалізовані протягом наступних 3 років.