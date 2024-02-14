Не хочу нести відповідальність за інших людей, – Подоляк про брата, який живе в Москві
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що його старший брат справді живе в Росії. Однак за його дії він відповідальності нести не повинен.
Михайло Подоляк прокоментував слова російського політика Альфреда Коха про те, що його старший брат нібито є полковником ФСБ і проживає в Москві, інформує 24 Канал.
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Подоляк розповів про брата в Росії
Не знаю щодо КДБ, ФСБ і так далі, звичайно ж ні. Якщо людині 60 років, мені 51, я маю нести відповідальність за інших людей?,
– заявив Подоляк.
Радник голови Офісу Президента Подоляк також додав, що його брат обрав жити в іншій країні ще за часів СРСР. Подоляк також зазначив, що не підтримує із ними спілкування.
Він також спростував заяву про нібито роботу свого брата в російських спецслужбах.
"Я не можу нести відповідальність за інших дорослих людей, точно так само, як і Сирський, і будь-яка інша людина, яка народилася в Радянському Союзі. До КДБ і ФСБ мої родичі ніколи не належали", – сказав він.
Брат Подоляка в Росії: що про це відомо
- Колишній віцепрем'єр Росії Альфред Кох, який проживає в Німеччині, в інтерв'ю російському пропагандисту Євгенію Кісєльову заявив, що рідний брат Михайла Подоляка проживає у Росії.
- Тоді Кох заявив, що "у нього брат полковник КДБ, живе в Москві".
- Вже 14 лютого Подоляк відповів на такі висловлювання і зазначив, що не може нести відповідальність за людей, які обрали життя в іншій країні за часів Радянського Союзу.