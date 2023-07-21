Суддя Тандир, який на смерть збив нацгвардійця, має брата, замішаного в корупції

Наприкінці травня суддя Макарівського райсуду Київського області на смерть збив нацгвардійця на блокпосту. Як з'ясувалося, брат Олексія Тандира Дмитро замішаний в корупції.

Молодший брат судді Дмитро Тандир є адвокатом. Цікаво, що від 2018 року він виступає як обвинувачений у кримінальній справі як співучасник корупційного злочину, пише 24 Канал.

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Що відомо про справу Тандира-молодшого

Директор одного з відділів КП "Київпастранс" Анатолій Лопата шантажував Ігоря Гладуна – директора ВК "Контанкт-90", вимагаючи у нього 165 тисяч гривень.

Близько 15 років тому Лопата позичив гроші у "Контакт-90", яким керує Гладун. Втім, замість того, аби повернути борг, вирішив шантажувати "партнера", незаконно обмежуючи йому доступ до певних приміщень, якими міг користуватись за договором оренди. Гладуну довелося звертатися до правоохоронців

Тандира Лопата представив як свого юриста, який повинен був взяти у мене гроші та покласти мої гроші на розрахунковий рахунок нашого підприємства та у такий спосіб погасити зобов'язання Лопати перед підприємством в якості цих грошей,

– розповів нам потерпілий.

На момент афери, коли Гладун нібито "гасив борг", який йому ж винен Лопата, у банку був Дмитро Тандир. До речі, без нього цієї фіктивної угоди не відбулося б.

Справа проти Тандира-молодшого / Інфографіка 24 Каналу

Справа тягнеться від 2018 року. Від 2021-го й дотепер не було ще жодного засідання з її безпосереднього розгляду. Тобто Ігоря Гладуна ще не допитували в суді як потерпілого.

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Один адвокат на двох Тандирів

Зауважимо, що 19 червня 2023-го в Солом'янському суді Києва після двох років постійних перенесень мало б відновитися слухання справи Дмитра Тандира. Втім, це засідання перенесли. Річ у тім, що в братів один адвокат на двох.

Адвокат Олег Юрченко надіслав клопотання про перенесення засідання, мотивуючи це тим, що того ж дня він був зайнятий у Київському апеляційному суді. 19 червня, однак з різницею у дві години, розглядалася справа щодо Тандира-старшого, який збив нацгвардійця. Захист просив пом'якшення запобіжного заходу.

Сам же Юрченко заявив 24 Каналу, що він не причетний до того, що справу Тандира-молодшого так довго розглядають і причини цього краще дізнатися у самих суддів. Однак, його ранкове клопотання – це якраз одна із причин, чому розгляд справи перенесли на місяць – 11 липня 2023 року. До речі, далі засідання перенесли на 24 серпня.

Це інша справа, я не буду це коментувати. Це адвокатська таємниця. Є офіційні джерела, ви можете вбити моє прізвище і побачите усі справи. На розгляд справи ми не можемо впливати,

– сказав Олег Юрченко.

24 Канал намагався отримати коментар самого Дмитра Тандира щодо цієї ситуації. На судове засідання у Солом'янський суд ні він, ні його захисник не з'явилися. Телефоном Тандир-молодший категорично відмовився щось коментувати, посилаючись на власну безпеку.

Без коментарів у будь-якому випадку. Будь-які коментарі, на жаль, як би вам так пояснити… Вони повертаються проти мене. Мені вже погрожують, я боюсь вулицею ходити, тому без коментарів,

– заявив Тандир.

Експертиза показала, що суддя їхав на швидкості 100 кілометрів на годину

Смертельна ДТП на блокпосту сталася близько 23:55 25 травня. Суддя на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка.

Тандир відмовився від відбору біологічних показників. Також під час засідання Вищої ради правосуддя він заявляв, що нібито рухався дорогою на швидкості "20 кілометрів на годину".

Втім, експертиза встановила, що насправді Тандир летів 100 кілометрів на годину.

Дмитро Тандир є адвокатом свого адвоката – Олега Юрченка у справі, що тягнеться з 2013 року. Йдеться про позов з боку Комерційного банку "Надра" про стягнення 1,7 мільйона гривень.Справа досі не вирішена. Юрченко був відповідачем у справі, яку розглядав Тандир-старший у Макарівському судді. Дмитро Тандир є адвокатом дружини Олексія Тандира Людмили у земельній справі.