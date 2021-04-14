Брат судді Вовка поєднував службу в розвідці з адвокатською діяльністю і приховував це, – ЗМІ

Брат скандального судді Павла Вовка поєднував роботу у Службі зовнішньої розвідки України та адвокатську діяльність. Окрім того, Юрій Зонтов приховував це.
Джерело:ZN.UA
На засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки представник СЗР підтвердив, що рідного брата судді Павла Вовка Юрія Зонтова у січні 2019 року зарахували до розвідки. Там його призначили на посаду заступника начальника управління.
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Зонтов поєднував 2 роботи й мовчав про це
За інформацією видання, внутрішня безпека СЗР попереджала тодішнього керівника Зовнішньої розвідки Єгора Божка про проблемність кандидата на посаду. Однак він ці сигнали проігнорував.
До призначення на посаду заступника керівника управління Зонтов був адвокатом.
При прийманні на роботу не врахували інформацію про можливі правопорушення, допущені ним у 2016 – 2018 роках,
– підтвердив виданню представник Зовнішньої розвідки.
Після зарахування у СЗР Зонтову надали звання підполковника. За словами представника Зовнішньої розвідки, брат Вовка приховав факт продовження адвокатської діяльності під час проходження служби.
На момент викриття Зонтова на хабарі, він перебував на лікарняному через COVID-19. Наразі його ще не звільнили, однак відсторонили від виконання обов'язків.
Формально Зонтов на лікарняному, фактично – у СІЗО НАБУ очікує внесення встановленої судом застави.
Затримання брата Вовка та його спільника: основне
- Правоохоронці 6 квітня 2021 року затримали Юрія Зонтова та Юрія Донця.
- В адвокатів знайшли багато готівки: понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.
- Зонтова відправили під варту до 4 червня із можливістю внесення застави у 35 мільйонів 185 тисяч гривень.
- Донця теж арештували, однак згодом випустили під заставу розміром майже 3 мільйони гривень.
- 14 квітня ВАКС наклав арешт на майно Зонтова та Донця.