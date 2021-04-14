Брат судді Вовка поєднував службу в розвідці з адвокатською діяльністю і приховував це, – ЗМІ

Брат скандального судді Павла Вовка поєднував роботу у Службі зовнішньої розвідки України та адвокатську діяльність. Окрім того, Юрій Зонтов приховував це.

На засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки представник СЗР підтвердив, що рідного брата судді Павла Вовка Юрія Зонтова у січні 2019 року зарахували до розвідки. Там його призначили на посаду заступника начальника управління.

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Зонтов поєднував 2 роботи й мовчав про це

За інформацією видання, внутрішня безпека СЗР попереджала тодішнього керівника Зовнішньої розвідки Єгора Божка про проблемність кандидата на посаду. Однак він ці сигнали проігнорував.

До призначення на посаду заступника керівника управління Зонтов був адвокатом.

При прийманні на роботу не врахували інформацію про можливі правопорушення, допущені ним у 2016 – 2018 роках,

– підтвердив виданню представник Зовнішньої розвідки.

Після зарахування у СЗР Зонтову надали звання підполковника. За словами представника Зовнішньої розвідки, брат Вовка приховав факт продовження адвокатської діяльності під час проходження служби.

На момент викриття Зонтова на хабарі, він перебував на лікарняному через COVID-19. Наразі його ще не звільнили, однак відсторонили від виконання обов'язків.

Формально Зонтов на лікарняному, фактично – у СІЗО НАБУ очікує внесення встановленої судом застави.

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