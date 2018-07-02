Брат Ілона Маска вдруге одружився: фото

Молодший брат Ілона Маска – 45-річний Кімбал Маск, вдруге одружився на екоактивістці та доньці мільярдера Крістіан Віллі, яка тепер взяла прізвище чоловіка.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Офіційна частина шлюбу Кімбала та Крістіан відбулась ще в квітні цього року, але розкішне святкування подружжя влаштувало цієї суботи, 30 червня. Для локації закохані обрали грецькі руїни в іспанській провінції під назвою Sant Martí d'Empúries.

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Для події Крістіан Маск одягнула сукню кремового кольору, яка складалась із прикрашеного камінням корсету і фатинової спідниці зі шлейфом. Кімбал обрав білий класичний костюм та його незмінний ковбойський капелюх білого кольору.



Кімбал Маск і Крістіан Маск одружились



Кімбал Маск і Крістіан Маск одружились



Кімбал Маск і Крістіан Маск одружились

На весіллі були присутні близькі родичі подружжя, а також така знаменитість як актриса Сальма Гайєк з чоловіком Франсуа Анрі-Піно, які є хорошими друзями молодят. Чи приїхав на весільну церемонію брат Кімбала Ілон Маска – наразі невідомо.

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Сальма Гайєк і чоловік Франсуа Анрі-Піно

Як відомо, підприємець Кімбал Маск вже перебував в офіційному шлюбі з архітектором і художницею Джен Левін, – у них народилося троє дітей. Згодом пара розлучилась і в чоловіка зав’язались стосунки зі спадкоємицею мільярдера Сема Віллі, Крістіан. У самої ж новоспеченої дружини Кімбала раніше теж були стосунки, – жінка з 2013 по 2015 перебувала в цивільному шлюбі зі співачкою Скін.