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Брат Меган Маркл звинуватив принца Гаррі у тому, що Меган відвернулася від сім'ї

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Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / GettyImages

Старший брат герцогині Сассекської Томас Маркл-молодший зізнався, що дуже ображений на королівську сім'ю за те, що вони уникають родичів Меган Маркл і жодним чином не реагують на їх заяви.

Напередодні Томас Маркл-молодший написав листа королеві Великобританії Єлизаветі II з закликом не допустити повторення такої ж трагедії, як це сталося з загиблою принцесою Діаною. Мовиться про те, що принцеса Діана також свого часу відмовилася коритися королівським правилам.

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Після чого брат Меган Маркл дав інтерв'ю виданню Daily Mail, де звинуватив принца Гаррі у тому, що герцогиня Cассекська не знаходить час для свого батька.

Зараз Меган стала зовсім іншою, не такою, якою я її пам'ятаю. Вона була дуже турботливою, доглядала за всіма – це було важливо для неї. З тих пір як Меган потрапила в Голлівуд, вона кардинально змінилася. Думаю, що вона і сама це розуміє. Якби вона не була з принцом Гаррі, навіть якби знімалася в "Форс-мажори", вона б зупинила те, що зараз відбувається. Упевнений, вона знайшла б час і з'їздила б до нашого батька, щоб переконатися, що він в порядку,
– заявив Томас Маркл-молодший.

За словами Томаса, Меган не намагається залагодити сімейні проблеми через новий королівський статус.

"Вона відчуває себе вище всіх інших", – додав він.

Крім того, брат Меган згадав про дядька Кейт Міддлтон, Гаррі Голдсміта, якого чекає судовий розгляд через скандали, які стосувалися заборонених препаратів.

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У минулому вони брали чужих, на кшталт Міддлтон. Не розумію, чим відрізняється наша сім'я. Вони могли б піклуватися про мого батька, і він був би щасливим,
– заявив він.

Нагадаємо, Томас Маркл часто потрапляє в скандальні новини ЗМІ. Чоловіка підловили на махінаціях, довівши факт заробляння грошей на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл. Після тривалих обговорень він відмовився вести свою доньку до вівтаря, заявляючи, що має заплановану операцію на цей час. Однак журналісти припускають, що саме грошові махінації стали причиною такого несподіваного рішення Томаса Маркла. Після цього чоловік давав численні інтерв'ю, які виливались у все нові скандали.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Кейт Міддлтон Королівська сім'я Скандал
Джерело: 24 Канал
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