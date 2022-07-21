Брати-творці легендарних "Байрактарів" отримали від українців вишиті сорочки

Які часи – такі й вишиванки. Так, братам-творцям безпілотників Bayraktar вирішили подарувати вишиті сорочки. Особливої уваги заслуговує візерунок, адже на ньому можна побачити ті самі БпЛА.

Посол України в Турецькій республіці Василь Боднар розповів, що Халук і Сельчук Байрактари вже отримали свої вишиті сорочки. На них зображені ті самі безпілотники, які виробник пообіцяв ніколи не продавати росії.

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"Байрактар" – новий оберіг України

Вались Боднар зауважив, що слово "Байрактар" – одне з тих, які однозначно чув кожен українець. Ба більше, багато наших громадян долучились до ініціативи збору коштів на "Народний Bayraktar". А тепер безпілотники, про які говорить весь світ, можна побачити ще й на вишиванці.

Вони посіли своє місце поруч з символами, близькими для кожного українця: калиною, колосками пшениці, а також пташками. І втілити у життя цю сміливу ідею вдалось завдяки дизайнерці Марті Лешак, а також майстрам з українського бренду "Мотив".

Посол підкреслив, що традиційна українська вишивка – це не лише про декор сорочки. Мовиться ще й про своєрідний оберіг, який людина носить на собі. А все тому, що абсолютно кожен орнамент має у собі певний символ, покликаний уберегти та захистити. А безпілотники "Байрактар" упродовж повномасштабної війни проти росії теж стали своєрідним оберегом для кожного українця. Тож не дивно, що вони стали частиною сучасної вишиванки. Сорочки, на якій поєднуються орнаменти наших предків з вкрапленнями реалій, якими ми живемо сьогодні.



Сорочки з "Байрактарами" отримали брати-творці безпілотників / Фото з фейсбука Василя Боднара

Такі сорочки можна буде купити

Брати-творці легендарних пташок-"Байрактарів" (Baykar) Халук і Сельчук Байрактари першими отримали такі вишиванки і вже оцінили реалізацію нашого задуму,

– підкреслив Боднар.

Він також додав, що невдовзі такі вишиванки зможуть придбати всі охочі. А все тому, що вони з'являться у продажу. Бренд "Мотив" пообіцяв, що 15% від вартості кожної сорочки перерахують на потреби ЗСУ.

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