Бразилець Буено офіційно перейшов у "Динамо"

Півзахисник "Сантоса" Вітор Буено став гравцем "Динамо". Незабаром про трансфер буде оголошено офіційно.

Бразилець вже приміряв футболку своєї нової команди. Виступати за "Динамо" Буено буде під 20-м номером.

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Зазначимо, раніше йшлося про те, що київське "Динамо" і "Сантос" здійснять обмін гравцями, які перейдуть в нові для себе клуби на правах оренди. Таким чином, Дерліс Гонсалес вже став гравцем "Сантоса".

23-річний атакуючий півзахисник Вітор Буено дебютував у великому футболі за "Ботафого" з Сан-Паулу. У "Сантос" перейшов в 2015 році.

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