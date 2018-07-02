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Бразилія – Мексика: букмекери назвали фаворита матчу Чемпіонату світу

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Бразилія – Мексика прогноз матчу ЧС-2018
Бразилія – Мексика прогноз матчу ЧС-2018

Збірні Бразилії та Мексики на Чемпіонаті світу зіграють вже на стадії 1/8 фіналу. Букмекери у цьому матчі віддають перевагу саме "селесао".

Бразилія ще до старту Чемпіонату світу вважалася фаворитом турніру. Невдалий старт у матчі проти Швейцарії та доволі невпевнена гра проти Коста-Рики не завадила команді посісти першу сходинку у своїй групі. Натомість Мексика після доволі вдалого старту (перемога над збірними Німеччини та Південної Кореї), була розгромлена Швецією і з групи вийшла лише з другого місця, потрапивши якраз на Бразилію.

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Букмекери вважають, що саме Бразилія переможе у матчі проти Мексики. У William Hill коефіцієнт на їх перемогу в основний час – 1,50. перемога Мексики оцінена в 7,50. Нічия – 4,00. Для прикладу, ставка на те, що бразилець Неймар заб'є два голи, більш ймовірна, аніж перемога Мексики – 6,00.

Щодо проходу в наступний раунд, то на Бразилію коефіцієнт 1,20, на Мексику – 4,50.

Ті ж самі коефіцієнти дає і PariMatch – перемога Бразилії 1,50, перемога Мексики 7,50. При цьому "індивідуальний тотал більше" для Бразилії починається від "3,0" – 2,70. 

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Прохід команд – Бразилія 1,23, Мексика 4,50.

У "Фаворит" теж дали однакові з попереднім коефіцієнти – перемога Бразилії 1,50, перемога Мексики – 7,50. Нічия – 4,35. Однак на прохід дещо різняться цифри – прохід Бразилії 1,20, прохід Мексики – 4,85. 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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