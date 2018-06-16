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Бразилія – Швейцарія: букмекери назвали фаворита матчу Чемпіонату світу

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Бразилія – Швейцарія прогноз на матч Чемпіонату світу 2018
Бразилія – Швейцарія прогноз на матч Чемпіонату світу 2018

На Чемпіонаті світу, попри відвертий статус збірної Бразилії як фаворита, букмекери не віддають однозначної переваги команді з Південної Америки. Швейцарці можуть нав’язати боротьбу "пентакампеоне".

Букмекерська контора William Hill ставку на перемогу збірної Бразилії приймає з коефіцієнтом 1,40, у той час як на перемогу Швейцарії – 7,50. Нічия – 4,50.

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При цьому ймовірність того, що у матчі буде забито голи, доволі велика – "тотал більше 1,5" – 1,25, а "тотал більше 2,5" – 1,80.

Серед авторів голу найбільше шансів у бразильця Неймара – 1,75. Далі йде Габріель Жезус – 1,85. Серед швейцарців найбільше шансів на гол у Йосипа Дрміча – 3,80. Одразу вісім бразильців мають менший коефіцієнт.

У PariMatch вже традиційно менше шансів на суперників топ-команд. Перемога Швейцарії отримала аж 8,90. Перемога Бразилії – 1,42. Нічия – 4,60

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Тут теж вважають, що голи у цьому матчі будуть забити, і чимало. "Тотал більше 1,5" – 1,27, а "тотал більше 2,0" – 1,41.

Щодо точного рахунку, то перемога Бразилії 1:0 чи 2:0 має однаковий показник 6,30. При цьому перемога Бразилії 2:1 – 8,60, у той час як нічия 1:1 – 8,80.

Букмекери з "Фаворит" дали на Швейцарію ще більший коефіцієнт – 9,25. Перемога Бразилії – 1,40. Нічия ж оцінена в 4,80.

"Тотал більше 1,0" – 1,04, а "тотал більше 2,0" – 1,35. Також "Тотал більше 2,5" – 1,80.

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При цьому експерти віддають первагу тому, що у цій грі відзначиться лише одна збірна – "обидві команди заб’ють": так – 2,00, ні – 1,75. Перший гол у матчі у виконані Збірної Бразилії – 1,38, перешим заб’ють швейцарці – 4,05.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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