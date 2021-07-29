Погодна аномалія: Бразилію та Росію влітку засипало снігом – відео

29 липня 2021 , 17:34
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Джерело:

The Rio Times

У Бразилії спостерігають аномальну зміну погоди – посеред літа щонайменше 13 міст штату Ріу-Гранді-ду-Сул засипало снігом. Водночас фіксують рекордне зниження температури до -7,8 градуса.

У Бразилії – сніг і мороз

Зазначається, що ці зміни сталися через повітряні маси, які сформувалися у полярних широтах, прийшли на південь Латинської Америки.

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Метеорологи вже попереджали громадян про низькі температури, що можуть вразити регіон.

  • Бразильців закликали готуватися до "екстремальних холодів".

Сніг зафіксували в таких містах, як:

  • Пелотас;
  • Сан-Франциско-де-Паула;
  • Грамаду;
  • Карлос Барбоза;
  • Баге;
  • Ервал;
  • Піратіні;
  • Кашіас-ду-Сул;
  • Марау;
  • Фарропілья.

Люди вже поспішають пограти в сніжки або зліпити сніговиків. Деякі сподіваються, що сніг почнеться і в їхніх містах.

Зверніть увагу! Влада Бразилії готується до сильної хвилі холодів, яка, за прогнозами фахівців, буде найнижчою з 1995 року.

Сніг посеред літа у Росії

У Росії в Магаданській області і на Чукотці випав липневий сніг. Місцеві ЗМІ пишуть, що в деяких районах очікуються заморозки до -4 градусів.

  • Місцеві жителі публікують у соцмережах відео зі засніжених трас.
Автор: Олег Васьків