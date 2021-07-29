Погодна аномалія: Бразилію та Росію влітку засипало снігом – відео
Джерело:The Rio Times
У Бразилії спостерігають аномальну зміну погоди – посеред літа щонайменше 13 міст штату Ріу-Гранді-ду-Сул засипало снігом. Водночас фіксують рекордне зниження температури до -7,8 градуса.
У Бразилії – сніг і мороз
Зазначається, що ці зміни сталися через повітряні маси, які сформувалися у полярних широтах, прийшли на південь Латинської Америки.
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Метеорологи вже попереджали громадян про низькі температури, що можуть вразити регіон.
- Бразильців закликали готуватися до "екстремальних холодів".
Сніг зафіксували в таких містах, як:
- Пелотас;
- Сан-Франциско-де-Паула;
- Грамаду;
- Карлос Барбоза;
- Баге;
- Ервал;
- Піратіні;
- Кашіас-ду-Сул;
- Марау;
- Фарропілья.
Люди вже поспішають пограти в сніжки або зліпити сніговиків. Деякі сподіваються, що сніг почнеться і в їхніх містах.Зверніть увагу! Влада Бразилії готується до сильної хвилі холодів, яка, за прогнозами фахівців, буде найнижчою з 1995 року.
Сніг посеред літа у Росії
У Росії в Магаданській області і на Чукотці випав липневий сніг. Місцеві ЗМІ пишуть, що в деяких районах очікуються заморозки до -4 градусів.
- Місцеві жителі публікують у соцмережах відео зі засніжених трас.