У Бразилії матір 20 років тримала доньку зв’язаною у сараї

У Бразилії в регіоні Байшада Мараньєнсе жінка майже 20 років протримала свою доньку зв'язаною у камері. Чому вона це робила – читайте далі.

39-річну жінку, яку утримували в хліву, врятували поліцейські. Повідомляють, що вона була знесилена та голодна.

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Чому мати тримала свою доньку в хліву

В одному із сільських населених пунктів Бразилії поліція затримала літню жінку, яка майже 20 років тримала зв'язаною в імпровізованій камері в закинутій будівлі свою 39-річну доньку.

Як правоохоронці знайшли жінку / Фото g1.globo.com

Її знайшли в імпровізованій камері зі скутими ногами і зв'язаними руками, в антисанітарних умовах, голодною і спраглою. Її мати, яка також перебувала в будинку, мала явні ознаки алкогольного сп'яніння.



Що знайшли в хліву / Фото g1.globo.com

Жертву госпіталізували. Мати назвала причину ув'язнення своєї доньки. Вона розповіла, що її донька в юності втратила двох дітей і нібито через це стала дуже агресивною, а тому вона закрила її у хліві.

Поліція заарештувала матір і чоловіка, який теж причетний до знущань над 39-річною жінкою. Правоохоронці встановлюють усіх підозрюваних.

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