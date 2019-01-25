Бразильський клуб відмовив "Шахтарю" у продажу зіркового нападника

Бразильський клуб "Греміо" відмовив "Шахтарю" у продажу 18-річного нападника Тете за 12 мільйонів євро.

За інформацією видання Gazeta Esportiva, український клуб запропонував за гравця 12 мільйонів євро, однак ця сума не влаштувала керівництво бразильців, яке бажає виручити за 18-річного форварда більшу суму.

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Варто зазначити, що сума відступних за Тете становить 100 мільйонів євро, незважаючи на те, що хлопець є гравцем молодіжної команди бразильського клубу (U-20). У минулому році юний бразилець уклав контракт з "Греміо", який розрахований до 2021 року.

Також Тете наразі перебуває в складі збірної Бразилії U-20 на молодіжному Копа Америка.

Раніше донецький клуб оголосив про придбання півзахисника ізраїльського "Маккабі" з Петах-Тікви Манора Соломона, підписання нападника "Карпат" Данила Сікана та перехід захисника "Олександрії" Валерія Бондаренка.

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