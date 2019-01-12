Бразильський легіонер "Динамо" не прилетів в Україну для проходження медогляду
Футболіст "Динамо" Вітор Буено не прилетів в Україну для проходження традиційного медогляду.
11-го та 12 січня гравці "Динамо" проходили медогляд. У їх числі не було півзахисника Вітора Буено, який влітку був орендований у "Сантоса".
Читайте також: "Динамо" вийшло з відпустки без Циганкова та ще декількох футболістів
Цікаво, що півзахисник наразі перебуває в Бразилії, про що свідчить відповідне Stories в його Instagram-акаунті.
Раніше повідомлялося, що 24-річний бразилець не поїде з командою на збори до Іспанії.
У поточному сезоні на рахунку Буено 3 матчі за "Динамо", результативними діями не відзначався.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня 2018 , 06:44
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
Коноплянка в незвичному образі привітав з Новим роком: фото2 січня , 20:19
"Барселона" - 60 мільйонів на трансфери7 березня 2014 , 20:40
Стало відомо, коли ФІФА призначить дострокові вибори президента10 червня 2015 , 15:06