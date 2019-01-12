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      Бразильський легіонер "Динамо" не прилетів в Україну для проходження медогляду

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      Вітор Буено не прилетів в Україну
      Вітор Буено не прилетів в Україну

      Футболіст "Динамо" Вітор Буено не прилетів в Україну для проходження традиційного медогляду.

      11-го та 12 січня гравці "Динамо" проходили медогляд. У їх числі не було півзахисника Вітора Буено, який влітку був орендований у "Сантоса".

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      Цікаво, що півзахисник наразі перебуває в Бразилії, про що свідчить відповідне Stories в його Instagram-акаунті.

      Раніше повідомлялося, що 24-річний бразилець не поїде з командою на збори до Іспанії.

      У поточному сезоні на рахунку Буено 3 матчі за "Динамо", результативними діями не відзначався.

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      Теги: Спорт Динамо Футбол
      Джерело: 24 Канал
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