Бразильський легіонер "Динамо" не прилетів в Україну для проходження медогляду

Футболіст "Динамо" Вітор Буено не прилетів в Україну для проходження традиційного медогляду.

11-го та 12 січня гравці "Динамо" проходили медогляд. У їх числі не було півзахисника Вітора Буено, який влітку був орендований у "Сантоса".

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Цікаво, що півзахисник наразі перебуває в Бразилії, про що свідчить відповідне Stories в його Instagram-акаунті.

Раніше повідомлялося, що 24-річний бразилець не поїде з командою на збори до Іспанії.

У поточному сезоні на рахунку Буено 3 матчі за "Динамо", результативними діями не відзначався.

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