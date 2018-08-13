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Бред Пітт боїться, що Анджеліна Джолі переїде з дітьми у Лондон: подробиці

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Бред Пітт і Анджеліна Джолі
Бред Пітт і Анджеліна Джолі / Фото з відкритих джерел

Судова тяганина з розлученням Анджеліни Джолі та Бреда Пітта зайшла у глухий кут. Голлівудський актор Бред Пітт переймається, що Джолі може вивезти їхніх спільних дітей у Великобританію.

Джерела видання Daily Mail повідомляють, що екс-подружжя не припиняє сварки протягом останніх місяців.

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Бред Пітт неабияк боїться, що екс-дружина забере назавжди синів і дочок до Британії.

Не секрет, що Енджі хотіла би отримати право повної опіки над дітьми та переїхати за кордон. Наразі на ній фізична опіка, але вона не може переїхати без згоди Бреда,
– інформує інсайдер.

Зазначається, що Пітт не збирається їй цього дозволити.

"Бред не хоче, щоби йому доводилося летіти 8-9 годин щоразу, коли він забажає побачити своїх дітей", – йдеться у джерелі.

Нагадаємо, що акторська пара Анджеліна Джолі та Бред Пітт оголосили про розлучення ще в 2016 році. Вони досі вирішують судові питання, зокрема, колишнє подружжя розділить опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Нокса.

Напередодні Джолі заявила, що її екс-коханий не виплачує аліментів на дітей. Таким чином Анджеліна Джолі прагне не тільки привернути увагу соціуму, але й згодом використати це у суді. Такі звинувачення вже спростували представники Бреда Пітта, заявивши, що голлівудська зірка маніпулює цим питанням у ЗМІ.

Теги: LifeStyle Скандал Анджеліна Джолі Бред Пітт Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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