Бред Пітт погрожував вбити Вайнштейна

Голлівудський актор Бред Пітт погрожував вбити скандального Гарві Вайнштайна, якщо той хоча б щераз домагатиметься Гвінет Пелтроу. Про домагання продюсера вона розповіла ще у жовтні 2017-го, проте тільки зараз поділилася, що тоді за неї заступився Бред Пітт, з яким вони зустрічалися.

Про це акторка розповіла в радіоефірі SiriusXM, йдеться у виданні Howardstern.

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Гвінет Пелтроу та Бред Пітт

Пелтроу зауважила, що Пітт чудова людина, яка захистила її, коли у акторки не було ще ані слави, ані будь-якого впливу. Гарві Вайнштейн намагався затягти тоді ще 22-річну Гвінет Пелтроу до свого готельного номера і наполягав, аби вона зробила йому масаж. Їй вдалося втекти. Акторка розповіла про інцидент своєму тодішньому бойфренду Бреду Пітту.

Обурений вчинками Вайнштейна Пітт зустрів кіномагната на вечірці 1995 року. Тоді Бред притиснув продюсера до стінки і сказав.

"Якщо ти бодай ще один раз образиш її, я тебе вб’ю".



Гвінет Пелтроу та Гарві Вайнштейн

Після розмови з Піттом Вайнштейн зателефонував Пелтроу і довго на неї кричав через те, що вона розповіла Бреду. Але, врешті, залишив її у спокої.

Нагадаємо, скандально відомий кіномагнат Гарві Вайнштейн сексуально домагався щонайменше 50 жінок, серед яких була і акторка Гвінет Пелтроу.