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Бред Пітт розійшовся з професоркою Нері Оксман, – ЗМІ

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Нері Оксман і Бред Пітт уже не разом?
Нері Оксман і Бред Пітт уже не разом?

Ізраїльська архітекторка і професорка Массачусетського технологічного університету Нері Оксман розірвала стосунки з голлівудським актором Бредом Піттом. Так запевняють інсайдери західних ЗМІ.

Як пише Page Six, Оксман розійшлася з Бредом через іншого чоловіка – мільярдера Білла Екмана.

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Видання зазначає, що Нері і Білл бачила разом в Парижі – Екман прилетів брати участь в тенісному Кубку фінансистів, а Оксман – вболівати за нього з трибун, а потім супроводжувати на вечірці.

Нері Оксман

За словами інсайдера, 42-річна архітекторка і 52-річний фінансист вели себе як справжня пара.

Нагадаємо, про роман Бреда Пітта і Нері Оксман заговорили на початку квітня 2018 року. Пара нібито познайомилася під час підготовки спільного проекту, і незабаром, якщо вірити інсайдерам, з дружніх їхні стосунки переросли в романтичні.

Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Бред Пітт
Джерело: 24 Канал
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