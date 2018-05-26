Бред Пітт щасливо гуляв Лос-Анджелесом всупереч конфлікту з Анджеліною Джолі: фотофакт

Вже кілька років світ спостерігає за баталіями між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом. Колись щасливе подружжя не припиняє чвари через умови розлучення. Однак всупереч усім проблемам Бред Пітт здійснив прогулянку, під час якої не приховував посмішки.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Як відомо, розлучення акторів Бреда Пітта та Анджеліни Джолі – одна з найбільш обговорюваних тем в Голлівуді. Хоч самі знаменитості не коментують події у ЗМІ, однак інсайдери активно повідомляють журналістів про нові скандали в зірковій сім'ї.

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Так, нещодавно пара стикнулась з непорозумінням щодо спільної нерухомості. Однак не майно найбільше спричиняє конфлікти в подружжя. Анджеліна Джолі та Бред Пітт досі не можуть погодити питання щодо опіки над 6 дітьми.

За інформацією ЗМІ, актор упродовж 7 годин вів перемовини з Анджеліною Джолі. Ймовірно розмова була вдалою для нього, адже після цього Бред Пітт вирішив прогулятись вулицями Лос-Анджелеса та не приховував своєї щасливої посмішки. Для виходу 54-річний актор обрав сірий класичний костюм і білу сорочку. Свій образ він доповнив чорним взуттям та головним убором.



Бред Пітт на вулицях Лос-Анджелеса



Актор Бред Пітт



Бред Пітт в Лос-Анджелесі

Інсайдери видання повідомили, що водночас Анджеліна Джолі не в захваті від того, що не може вирушити до Великої Британії на зйомки зі своїми дітьми. Відомо, що на це потрібна згода Бреда Пітта, який вже заявив про відмову. Актор зазначив, що не проти подорожей та відпочинку своїх нащадків, однак влітку працюватиме в Лос-Анджелесі та хотів би вільний час проводити з ними. Саме через це чоловік не дав згоду на вивіз дітей з країни.

Ймовірно, Анджеліна Джолі знехтувала цим рішенням Бреда Пітта, адже папараці сфотографували її на вулицях Лондона в супроводі двох синів.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі та Бред Пітт вирішили розлучитись ще в 2016 році. Вже влітку 2017 року з'явилась інформація, що актори можуть скасувати розлучення, однак згодом це спростували. Наразі Бред Пітт та Анджеліна Джолі вирішують судові питання, зокрема, подружжя розділить опіку над 6 дітьми.