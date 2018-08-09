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Бред Пітт відповів на звинувачення "маніпуляторки" Джолі

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Бред Пітт та Анджеліна Джолі
Бред Пітт та Анджеліна Джолі / Фото з відкритих джерел

Актриса Анджеліна Джолі звернулася до суду із заявою, що Бред Пітт – батько її дітей – не надає відповідну фінансову підтримку. Пітта обурили такі слова екс-дружини і він відповів на звинувачення.

Як наголосили адвокати Бреда, насправді ж із часів їхнього розриву Анджеліна отримала від нього понад 9 мільйонів доларів, пише Entertainment Tonight.

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"Відповідач (Бред Пітт) позичив позивачеві (Анджеліна Джолі) 8 мільйонів доларів, щоб помогти їй придбати її нинішнє житло, а також оплатив рахунки на суму в понад 1,3 мільйона доларів на користь позивача і неповнолітніх дітей", – заявили адвокати актора.

За словами юристів, під час попередніх переговорів із представниками Джолі питання аліментів останніми жодного разу не піднімалася. Тому несподіване прохання актриси призначити судове слухання – це просто намагання загострити конфлікт, а ще "неприхована спроба маніпулювати висвітленням цієї теми в ЗМІ".

Водночас, адвокат Джолі заявила, що позика на дім, яку дав Пітт своїй екс-дружині – це саме позика, а не гроші на утримання дітей. А Джолі "просить Бреда оплачувати 50% витрат на дітей", але він цього не робить, пише People.

Екс-подружжя бореться за дітей

Нагадаємо, що акторська пара Анджеліна Джолі та Бред Пітт оголосили про розлучення ще в 2016 році. Вони досі вирішують судові питання, зокрема, колишнє подружжя розділить опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Нокса.

Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Анджеліна Джолі Бред Пітт Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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