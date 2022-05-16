Брехня в обмін на компенсацію: Росія готує найбільшу підробку про "знищення Маріуполя ЗСУ"

У розтрощеному Маріуполі готують найбільшу підробку "свідчень свідків". Мовляв, місто було знищене не російськими окупантами, а українськими військовими.

"Свідчення" у письмовій формі мають власноруч підготувати мешканці Маріуполя, які залишися у місті. Про це у твоєму телеграм-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Росія обмінює брехливі свідчення на "компенсації"

Аби втілити це у життя, росіяни оголосили початок реєстрації для отримання компенсації за знищене житло або втрату члена родини. Заяви приймають у колі №9.

За зруйноване житло окупанти обіцяють виплатити 500 тисяч рублів (близько 6 тисяч доларів), а за загиблого члена родини – 3 мільйони рублів (орієнтовно 33 тисячі доларів).

Однак, очікувано, що є одне "але". Щоб подати письмову заяву на компенсацію, маріупольців зобов'язують вказувати, що їхнє майно "було знищено українськими військовими", а рідних та близьких "вбито українською армією".

Містянам, які відмовляються вказувати у заявах таку відверту брехню, у будь-якій компенсації, звичайно, відмовляють. Тож, зважаючи на психологічний тиск та режим інформаційної блокади у Маріуполі, деякі заявники все ж додають до заяв примітки, яких вимагають окупанти. Вони сподіваються, що в обмін на це справді отримають гроші.

У підсумку Росія отримує десятки тисяч власноруч складених письмових "свідчень" про "звірства української армії",

– пояснив Петро Андрющенко.

Грошей не буде

Радник голови Маріуполя зауважив, що Росія, звичайно, не виплачуватиме жодних компенсацій навіть тим, хто погодиться на її умови та сподіватиметься на гроші в обмін на брехню та наклепи.

"Лише на виконання цих обіцянок маріупольцям Росія має витратити не менш 2,5 мільярда доларів США. Що в поточному стані економіки Росії неможливо", – переконаний Андрющенко.

Натомість, отримані "свідчення" окупанти планують використовувати для впливу на міжнародну думку. Зокрема, широкого розголосу їм можуть надати пропагандистські медіаканали, які досі продовжують працювати на теренах ЄС.

Росіяни замітають сліди у Маріуполі

Окупанти намагаються замести сліди жахливих злочинів, які вони чинять в Україні, і у Маріуполі зокрема.

Для цього вони почали розбирати завали пологового будинку, по якому вони ще у березні завдали авіаудару.

Кількома днями раніше з'явилася інформація про те, що загарбники змушують маріупольців розбирати завали розбомбленого 16 березня драмтеатру, де на той момент ховалися тисячі людей.

Містяни відмовлялися допомагати ворогам, тож вони вдалися до свого традиційного методу – маніпуляцій. Вони почали "наймати" маріупольців, обіцяючи платити їм рублями.

Також до участі у розборах завалів залучають працівників МНС Росії.

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