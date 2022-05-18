Бріджит Брінк – повністю підготовлена, і з першого дня буде ефективно виконувати роботу, – Квін

Бріджит Брінк невдовзі працюватиме на посаді пані посла США в Україні. Вона повністю готова до цієї відповідальної роботи і буде ефективно виконувати свої обов’язки.

Про це розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв’ю 24 каналу.

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Чудова людина і чудовий посол з величезним досвідом

Крістіна Квін знайома з пані послом Брінк вже 15 років. Вони також працювали разом у Білому домі. За її словами, Бріджит Брінк – прекрасний дипломат з величезним досвідом. Зокрема, щодо України.

Я знайома з пані послом Брінк упродовж 15 років, ми разом працювали у Білому домі. Вона просто чудова людина і чудовий посол, з величезним досвідом, зокрема тим, що стосується України. Вона повністю підготовлена, і з першого дня буде ефективно виконувати свою роботу на всі 100%, – наголосила Крістіна Квін.

Пані Квін додала, що готова поділитися своїми порадами з Бріджит Брінк щодо майбутньої важливої роботи. Але переконана – вона й так прекрасно владнає роботу й українці чудово з нею співпрацюватимуть.