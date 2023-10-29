Ворог не може виснажитись, – "Тавр" про те, чому чоловікам варто шукати мотивацію для служби

У війську бракує людей, а в чоловіків у тилу інколи замало мотивації, аби боротися з ворогом. Водночас боротися потрібно, і слід робити це ефективно, оскільки розпочалася війна на виснаження України.

Про це у свіжому інтерв'ю Раміні Есхакзай розповів військовий "Тавр", начальник штабу бригади "Азов", – інформує 24 Канал. За його словами, немає такого сценарію, за якою ця війна виснажила б ворога, а не нас.

Дивіться також Люди, які кажуть, що мова не має значення, підігрують ворогу, – інтерв'ю з Павлом Вишебабою

"Вони не розуміють, що таке Батьківщина, як її любити"

Як зазначив боєць, він хоче говорити правду, адже лише так робити доречно. Зокрема, варто усвідомлювати, що на війні тебе можуть вбити, але разом з тим слід завжди пам'ятати, за що ти воюєш.

Я буду всім казати: так, нелегко; так, тебе можуть вбити. Ті, хто зараз на війні, вони гинуть. А нові чоловіки не йдуть, чому? Чоловіків у нас достатньо: Київ, Львів, Одеса. Є проблема в мотивації. Вони не розуміють, що таке Батьківщина, як її любити.

"Тавр" констатував, що фраза: "Куди відступати, якщо дім попереду", – його замотивувала більше, ніж будь-які довгі тексти. І з його слів зрозуміло, що іншим військовозобов'язаним також варто шукати мотивацію, адже війна затягується.

"У нас йде війна на виснаження нас. Виснажитися ми можемо, а противник не може, 100%", – констатував начальник штабу бригади "Азов".

Думки бійців бригади "Азов" про російську-українську війну: дивіться відео з ютуб-каналу RAMINA

Чому росіянам війна вигідна

Волонтер та активіст Роман Донік нещодавно ділився думками стосовно того, чому ця повномасштабна війна проти України перетворилась для росіян на щось хороше.

Дивіться також Шалені втрати зросли в кілька разів: яка ціна масштабного штурму Авдіївки для Росії

За його словами, у звичайного російського народу з'явилось вперше багато грошей: "Це і зарплати військових, і гробові, і виплати за поранення. А ще дешеві кредити. А ще купа соціальних програм зі списання боргів", – зазначив Донік.

Окрім того, активіст констатував, що ворогові байдуже, що об'єктивно стало гірше в Росії, адже в містах суттєво впала якість життя. Власне, це ще один аргумент проти того, що окупанти колись втомляться від війни.