Ти – штурмова бригада, курити бамбук у штабі не вийде, – пресофіцер зізнався, як обрав "Лють"

"Лють" – об'єднана штурмова бригада Нацполіції. Вона входить до Гвардії наступу. Пресофіцер бригади Артем Джепко зізнався, що жодного разу не пошкодував про долучення до "Люті".

Деталі Джепко розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Він зауважив, що "Лють" мала неймовірну піар-кампанію. Герою сподобався слоган: "Перетвори свою лють на зброю". Джепко наголосив, що люті цієї було дуже багато.

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Тоді Джепко подумав: чому ні, це – дуже круто. Окрім того, до "Люті" долучилися чимало людей з оточення героя. Джепко спершу консультувався з ними, а тоді – консультувався у ЦНАПах з представниками.

Все розповіли, мені все сподобалося. Тобто вони розповідали все так, як є. Вони одразу сказали, що ти повинен розуміти, що ти – це штурмова бригада. Тобто сидіти у штабі і курити умовно бамбук, ну, тебе не вийде, чувак,

– мовиться у повідомленні.

Джепко наголосив, що йому все розповіли зрозумілою мовою. Все розказали чесно. Джепко додає, що жодного разу не пошкодував про своє рішення.

Що відомо про бригаду "Лють"

"Лють" увійшла в історію України як воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Наразі бригада "Лють" – це:

два штурмові полки,

батальйон особливого призначення,

артилерійський полк,

рота спеціальних операцій.

Джепко наголосив, що "Лють" – симбіоз людей, які вже воювали. Зараз вони хочуть нищити ворога та звільняти від нього українські міста та села.