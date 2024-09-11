"Привид Києва" на захисті українського неба від росіян: потужне відео

Повітряні сили продовжують бороти українське небо від російських загарбників. Так, 40 бригада тактичної авіації показала кадри роботи їх пілотів.

Українські льотчики безстрашно виконують бойові завдання, вкотре показуючи ворогу, що йому не місце в Україні.

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Потужна робота ВПС

У 40 бригаді тактичної авіації "Привид Києва" показали відео, як пілоти стоять на захисті неба. Пілоти Повітряних сил продовжують виконувати небезпечні місії та завдання – нищити ворожі цілі в повітрі, завдавати ударів по наземних об’єктах противника.

Робота 40 бригади тактичної авіації: дивіться відео

Зазначимо, що на День Незалежності 24 серпня 2024 року 40 бригада тактичної авіації присвоїли почесне найменування "Привид Києва". Стрічку з почесним найменуванням командиру Віктору Данилюку вручив особисто Володимир Зеленський.

Сама ж легенда про "Привида Києва" з'явилася у перші дні повномасштабної війни. Тоді вважалося, що це один пілот, який успішно нищить російських загарбників. Однак це "збірний образ пілотів 40‑ї бригади тактичної авіації ВПС, які захищають небо над столицею". Чисельність бригади досі не розголошується, як і її парк