Ефективно глушать ворожі FPV-дрони: у бригаді "Рубіж" закликали донатити на важливий збір

Системи радіоелектронної боротьби вкрай необхідні на війні. Вони мов невидимий щит захищають українське військо від російських FPV-дронів та чинить перешкоди ворожим засобам зв’язку.

Бригада "Рубіж" Національної гвардії України проводить збір на засоби РЕБ, які є першим, що необхідно для протидії FPV-дронам ворога. Начальник розвідки ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів 24 Каналу, у чому переваги систем РЕБ і як вони захищають особовий склад, підрозділи та логістику.

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Конче необхідні на передньому краї

Борисенко зазначив, що напрямок FPV-дронів постійно прогресує, регулярно змінюються частоти керування, частоти відеозв'язку. Тому засоби РЕБ мають постійно модернізуватися, модифікуватися, захоплювати все нові і нові частоти для того, щоб мати можливість глушити керування або відеозв'язок ворожих FPV- дронів.

Кожен транспортний засіб, який обладнаний системою РЕБ, набагато захищений, ніж той, у якого її взагалі немає. Для того, щоб хоч якось безпечно здійснювати перевезення і якісь логістичні дії на передньому краї, засоби РЕБ конче необхідні – буквально "на вчора",

– підкреслив начальник розвідки.

Водночас засоби РЕБ є дуже коштовними. Навіть один модуль РЕБ коштує доволі великі гроші, а для того, щоб захистити одну автівку з високою імовірністю від ураження FPV- дроном, потрібно 3 – 4 таких модулів на різних діапазонах частот.

Також потрібен певний час на їх виготовлення і необхідні доволі великі суми для того, щоб можна було їх централізовано закуповувати.

Тому дуже дякую всім, хто долучається до нашого збору. Ви робите нашу роботу ефективнішою, життя особового складу – більш захищеним, і ми вам всім дуже вдячні за це,

– наголосив Данило Борисенко.

Задонатити на РЕБ для бригади "Рубіж" можна за цим посиланням. Картка: 4441 1111 2822 2241

Нагадаємо, що українські виробники виготовили РЕБ-систему, оснащену технологією "Атлас". Вона є першою в Україні системою виявлення, що здатна фіксувати ворожі об'єкти на відстані до 30 кілометрів. Розробники встановлять нові РЕБ на фронті, щоб забезпечити систему не купольного типу, а таку, що може захищати цілі ділянки фронту.