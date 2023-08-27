БРІКС розширюється: як Україні діяти у відносинах з "неЗаходом"

Саміт БРІКС в Південній Африці завершився з одним, але дуже вагомим результатом – БРІКС стане більшим.

БРІКС – вже не зібрання "незахідних" монстрів

Нові члени – Єгипет, Саудівська Аравія, Арабські Емірати, Іран, Ефіопія та Аргентина.

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Тепер БРІКС вже не буде зібранням незахідних "монстрів", з нього поступово роблять незахідну платформу. Насамперед китайці, але зробити БРІКС "більш китайським" хочуть далеко не всі. Індія або Бразилія точно не є фанатами світу, в якому буде більше Китаю.

Тепер майбутній БРІКС охоплюватиме 45% населення планети і понад 30% її економіки.

Навряд в рамках БРІКСу схвалюватимуться вагомі рішення, але незахідна платформа сама по собі є тектонічним зсувом для світу.

Що робити Україні

Для нас розширення БРІКС також матиме прямі наслідки, адже нас розглядатимуть насамперед не як Україну у війні з Росії, а як майбутню західну країну через призму "конфлікту Заходу і насамперед США з Москвою".

Це сприйняття у незахідному світі домінує і зовсім не через "проросійськість" учасників БРІКС, а через призму власних інтересів і фундаментальної недовіри до Заходу. БРІКС хоче змінити правила функціонування світової фінансової системи, починаючи з МВФ та Світового банку, але не тільки.

Чим більше "неЗахід" зможе виступати зі спільних позицій, тим складнішими будуть наші шляхи доступу до заморожених російських активів. І по часу, і по суті. Захід критично зацікавлений у тому, щоб світ тримав важливу частину своїх активів в його цінних паперах, а заморожування російських активів стало для "неЗаходу" набагато більшим шоком, ніж наша війна. Це як порушення поняттєвих правил, що панували протягом десятиліть.

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Один прецедент може стати основою для дій Заходу у майбутньому. Неприєднання до санкцій стало одним з критеріїв, хай і "притягнутих за вуха", членства у БРІКС. Це не матиме негайного впливу на санкційну політику, але зробить її якісне розширення дуже непростим.

Для Заходу ідеально мати декілька різних "неЗаходів". Це стає ключовим геополітичним пріоритетом для нього. І наша війна, і наша підтримка розглядатимуться через призму цього пріоритету. У відносинах з "неЗаходом" нам краще не розпилятися, а сфокусувати ресурси на два десятки ключових гравців, від яких залежатиме майже все. Вони не стануть більш проукраїнськими, але для нас важливо, щоб вони були "про своє" і не велися на пропозиції Росії. Завдання на роки вперед.