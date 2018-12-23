Брила льоду з даху приватного ринку ледь не вбила літню жінку у Львові
Увечері 22 грудня у Сихівському районі Львова на ринку "Народний" на 65-річну жінку впала брила льоду. У підсумку ту було госпіталізовано.
Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
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"22 грудня близько 17:02 год у Львові на розі вулиць Червоної Калини, 96 і Драгана, що у Сихівському районі, з даху ринку "Народний" на жительку Львова 1953 року народження впала снігова брила, внаслідок чого останню з діагнозом: "закрита чепно-мозкова травма", струс головного мозку" було госпіталізовано до 8-ї Міської клінічної лікарні", – зазначають у відомстві.
Джерело: 24 канал
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