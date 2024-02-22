200 ракет Brimstone: Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс розповів про новий пакет допомоги Україні. Зокрема, туди входитимуть 200 протитанкових ракет Brimstone.

За словами Шаппса, це озброєння вже доводило свою ефективність на полі бою. Цей крок свідчить про рішучість Великої Британії стояти пліч-о-пліч з Україною в умовах наростаючої загрози з боку Росії.

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Про що повідомив Грант Шаппс

Сьогодні (22 лютого – 24 Канал) я можу оголосити про нову партію з 200 протитанкових ракет Brimstone як подальше посилення захисту України,

– заявив Шаппс.

Він також розповів, що ці ракети вже показали свою ефективність на полі бою і були випадки, коли російські війська були змушені відмовитися та відступити під час спроби переправи через річку.

Що відомо про ракети Brimstone

Brimstone – це високотехнологічний, самонавідний і неймовірно точний боєприпас, яким користуються Британські Королівські ВПС.

Ці ракети не потрібно наводити на ціль. Оператору достатньо вказати район, де може бути потенційна мішень. Далі ракета зробить все сама.

Brimstone може працювати по статичних, рухомих і навіть маневрових цілях. Його потужність дозволяє вражати навіть важку броньовану техніку, а технології та цифрові системи зводять участь людини до мінімуму.

Шаппс додав, що Велика Британія спільно з іншими союзниками планує провести навчання для ще 10 000 українських військових протягом першої половини 2024 року.

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