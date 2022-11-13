Звільнений з полону британець, якого окупанти "засудили до смерті", повернеться в Україну

Британець Ейден Аслін допомагав українським захисникам боротися з російським агресором. За це загарбники засудили воїна до страти. На щастя, його вдалося врятувати.

Британець Ейден Аслін повернувся додому 22 вересня. Однак, вже незабаром воїн розповів, що має намір приїхати в Україну. Детальніше про це інформує 24 канал.

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Чому Ейден Аслін хоче повернутися в Україну

Ейден Аслін планує повернутися до України. Однак, колишній військовий не братиме участі в бойових діях.

За даними BBC, наша держава стала для Ейдена Асліна домом ще чотири роки тому. Він планує розповідати про війну у ютуб-каналі та соцмережах.

Чоловік має намір пролити світло на боротьбу своїх колишніх товаришів, яка триває. Також Аслін відчуває, що зможе висвітлити точку зору, яку, ймовірно, не можуть представити основні ЗМІ.

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Коротко, що треба знати про Ейдена Асліна

Ейден Аслін допомагав українцям боротися з російською навалою, пізніше він потрапив у полон.

9 червня "суд" так званої "ДНР" засудив 28-річного воїна до страти. Зокрема, його та ще одного британця – Шона Піннера окупанти звинуватили у найманстві та нібито спробі насильницького захоплення влади групою осіб.

В ЄСПЛ відреагували на такі абсурдні звинувачення. Зазначили, що вимагають гарантій від Росії, що двоє британців не будуть страчені.

21 вересня британця визволи під час масового обміну полоненими.

Вже через декілька днів Ейден Аслін розповів про жахи російського полону. Зокрема, захисника тримали в маленькій камері з відкритим вікном, без туалетів та давали мало їжі. Окрім того, за словами Ейдена Аслана, йому погрожували вбивством, били та змушували співати гімн Росії.

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