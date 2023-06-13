Для захисту українського неба: Британія оголосила новий пакет військової допомоги

Союзники продовжують підтримувати Україну в боротьбі проти російської армії та надають важливу допомогу для захисту нашого неба. Так, Велика Британія 13 травня оголосила пакет військової допомоги.

Туди увійдуть засоби, необхідні для протиповітряної оборони нашої держави. Вартість пакету склала 92 мільйони фунтів стерлінгів.

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Британія надасть Україні засоби для прикриття неба

В уряді Сполученого Королівства зазначили, що про цю допомогу оголосили на зустрічі міністрів оборони Об'єднаних експедиційних сил. Обладнання для нашої держави мають закупити вже найближчими місяцями через Міжнародний фонд для України.

Пакет забезпечить радар для захисту від невибіркових російських ударів, а також гармати та значну кількість боєприпасів,

– мовиться у заяві.

Крім цього, в британському уряді зазначили, що це обладнання підвищить здатність України захищати свою критично важливу інфраструктуру, цивільне населення та військових на передовій від атак російських солдатів.

Воллес висловився щодо військової допомоги Україні

Очільник Міноборони Британії Бен Воллес наголосив, що його країна разом із союзниками внесла ще 250 мільйонів фунтів стерлінгів до Міжнародного фонду для України. Ці гроші мають спрямувати на закуплення необхідного для нашої країни обладнання.

"Через цей фонд ми надаємо пакет засобів протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захиститися від російських повітряних ударів", – сказав Воллес.

США оголосили новий пакет допомоги Україні

Сполучені Штати 13 червня оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Цього разу на суму 325 мільйонів доларів. Він охоплює критично необхідні засоби ППО та інші потреби нашої держави.

Цей пакет включатиме додаткові бронемашини Bradley і Stryker. Крім цього, туди також увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси до HIMARS.

Наразі це 40-й пакет військової допомоги, який нададуть нам Сполучені Штати. Попередній пакет США нам надали 31 травня.

Міжнародний фонд для України використовує фінансові внески союзників для закупівлі пріоритетної військової допомоги для нашої країни. Завдяки внескам Великої Британії, Нідерландів, Норвегії, Данії, Швеції, Ісландії та Литви вдалося зібрати понад 520 мільйонів фунтів стерлінгів для допомоги Україні.