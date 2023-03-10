Британія та Франція будуть спільно тренувати українських морпіхів
Джерело:Sky News
Західні країни продовжують надавати Україні потужну підтримку у війні з Росією. Велика Британія та Франція наближають вирішальну перевагу ЗСУ на полі бою.
Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що Франція та Велика Британія роблять усе, щоб війна не поширилася на інші частини світу. Тому лідери країн домовились про надання чергової допомоги нашій державі.
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Британія та Франція навчатимуть українських воїнів
За результатами домовленостей, країни спільно навчатимуть українських морських піхотинців під час війни в Україні.
Ми домовилися про навчання українських морських піхотинців, що допоможе дати Україні вирішальну перевагу на полі бою і допоможе Україні виграти цю війну,
– заявив Ріші Сунак.
Прем'єр також зазначив, що Велика Британія та Франція працюють разом, щоб Владімір Путін "ніколи більше не міг використати енергію Заходу як зброю".
Що відомо про додаткову підтримку від Франції та Британії
- Прем'єр Сунак повідомив, що Британія та Франція хочуть допомогти Україні зброєю, яка буде вирішальною на полі бою. Ріші Сунак додав, що його країна взяла на себе лідерство у наданні основних бойових танків.
- Крім того, передача далекобійного озброєння стала ще однією сферою підтримки, у якій вдалося просунутися. Партнери розуміють, що на чинній стадії війни таке озброєння відіграє велику роль.
- "Велика Британія та Франція стоять пліч-о-пліч з Україною, як і інші країни. Успіхом останнього року стало зміцнення альянсу країн, не тільки в НАТО, не тільки в Європі, альянсу, який розтягнувся по всьому світу", – зазначив Ріші Сунак.
- Прем'єр також заявив, що війна в Україні, на його думку, закінчиться за столом переговорів. Втім, саме українська сторона має приймати остаточне рішення у цьому питанні.