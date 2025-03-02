Британія й Франція розроблять план припинення бойових дій в Україні, – Стармер

У неділю, 2 березня, у Лондоні відбувся саміт європейських лідерів щодо України. Британія повідомила, що спільно з Францією розробляє план закінчення війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг прем'єра Кіра Стармера за результатами саміту щодо України.

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Що вирішили на саміті Європи у Лондоні

Стармер розповів, що під час саміту лідери погодилися, що Сполучене Королівство, Франція та інші будуть співпрацювати з Україною над планом закінчення війни.

І ми будемо обговорювати цей план з Америкою і просувати його,

– заявив політик.

Він додав, що Україну треба поставити в найсильнішу позицію перед майбутніми мирними перемовинами. Прем'єр наголосив, якщо ви хочете зберегти мир, то ви маєте бути готові його захищати".

"Чому я за цю угоду, бо я не хочу конфлікту в Україні, Європі та Великій Британії. Я хочу стабільності і спосіб, у який ми можемо це забезпечити – захистити мирну угоду щодо України… Наша безпека залежить від європейської", – додав Кір Стармер

Водночас Стармер наголосив, що Європа відправить до України мирний контингент задля забезпечення мирної угоди.

"Ми посилимо нашу допомогу негайно, включно з літаками в повітрі і чоботами на землі. Але щоб досягнути успіху, ці зусилля мають бути підтримані з боку Штатів", – сказав прем'єр. Окрім цього, він вказав, що під час саміту "низка країн" заявили, що хочуть бути частиною плану із забезпечення миру в Україні.

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Ще Кір Стармер зазначив, що ЄС не визнаватиме домовленостей на зразок Мінських. Політик визнає, що зрештою угода має включити Росію, але "ми не можемо просунутися вперед, поки росіяни диктують свої умови". Під час виступу британський прем'єр також наголосив, що Європа має захистити нову угоду про мир, адже раніше всі бачили, як Росія порушувала угоди про "припинення вогню".