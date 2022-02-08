Британія може розмістити винищувачі та кораблі у Південно-Східній Європі

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про наміри розмістити додаткові сили у Південно-Східній Європі. Глава британського уряду називає цей крок захистом союзників по НАТО.

Велика Британія посилює військову присутність поблизу Росії на тлі загрози повномасштабної агресії. Саме тому Лондон не виключає можливості розміщення своїх кораблів Typhoon у Південно-Східній Європі. Про це Борис Джонсон написав у своїй статті.

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Джонсон вірить у дипломатичне вирішення конфлікту

Борис Джонсон наголосив на тому, що зараз світ спостерігає найбільше з часів Холодної війни нарощування військ. Прем'єр-міністр Великої Британії переконаний, що для Росі агресія проти України обернеться серйозними наслідками.

Водночас глава британського уряду переконаний, що напруженість у відносинах з Росією вдасться подолати дипломатичним шляхом.

Я все ще вірю в те, що принципова і тверда дипломатія можуть запобігти цій кризі. Наша глибоко вкорінена віра, закріплена в статуті ООН і незліченних інших юридично зобов'язуючих документах, підписаних Росією, полягає в тому, що будь-яка країна має право вибирати свою суверенну долю,

– підкреслив Джонсон.

Однак успішний діалог, на думку британського прем'єра, можливий лише за умови деескалації зі сторони Росії.

Крім того, Борис Джонсон анонсував візит міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса та глави МЗС Ліз Трасс до Москви. Однак глава британського уряду не уточнив дати візиту своїх посадовців до Росії.

Джонсон підтримує Україну

Глава британського Міноборони запрошував до Лондона міністра оборони Росії Сергія Шойгу для переговорів щодо загрози вторгнення до України. Натомість Шойгу запросив Воллеса до Москви.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 1 лютого відвідав Україну з офіційним візитом та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Під час свого візиту британський прем'єр наголосив на підтримці нашої держави. Також Джонсон розповів про підготовку санкцій проти Росії на випадок, якщо та наважиться на вторгнення.

Після свого візиту британський прем'єр записав відеозвернення на підтримку України.

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