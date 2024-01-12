Сунак оголосив найбільший єдиний пакет допомоги для України від початку війни: деталі
Джерело:"Європейська правда"
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 12 січня перебуває з візитом у Києві. Удень він оголосив про найбільший єдиний пакет допомоги Україні від початку війни.
Цей пакет військової допомоги від Британії для України – на 2,5 мільярда фунтів. Про деталі рішення розкаже 24 Канал.
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Що відомо про пакет допомоги від Великої Британії
Велика Британія анонсує найбільший єдиний пакет допомоги від початку війни – це пакет на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів,
– сказав Ріші Сунак.
Яка допомога від Британії увійде в найбільший єдиний пакет:
- додаткове обладнання до ППО;
- додаткова протитанкова зброя;
- додаткові ракети дальнього радіуса дії;
- тисячі снарядів;
- проведення навчаннь "для ще тисяч українських військових".
Також домовилися про дрони. Про допомогу в галузі безпілотників заявили під час пресконференції.
Британія надає гроші для виробництва дронів
А також ми надаємо 200 мільйонів фунтів, щоби побудувати тисячі дронів. Це найбільший пакет дронів, яка надавала Україні будь-яка держава,
– заявив британський прем'єр.
Попередньо відомо, що БпЛА робитимуть в Україні. Але Сунак не навів подробиць і уник говорити про те, чи може Україна вражати військові цілі на території Росії наданою зброєю.
За словами прем'єра Великої Британії, дрони "допоможуть вражати російські сили і допоможуть відкинути Росію з України, а також знизять ризики для українського експорту через Чорне море". Ідеться про розвідувальні дрони, атакуючі дрони далекої дії, а також FPV-дрони.
Утім, Сунак заінтригував, що не про всю допомогу заявили публічно.
"Є також інші речі, які ми надаємо, але я не хочу розкривати операційні деталі", – сказав він.
Загалом британський прем'єр зазначив, що від початку війни його країна надала Україні допомоги майже на 12 мільярдів фунтів.
Зеленський про британську допомогу
Президент упевнений, що допомога Британії триватиме і надалі, в наступні роки.
Британія гарантує 2,5 мільярда на цей рік, і ця допомога продовжиться в наступні роки. Термін дії – десять років,
– висловився він.