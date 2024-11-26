Британія надала Україні ще "десятки" ракет Storm Shadows, – Bloomberg

Велика Британія підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Там оголосили про передачу нашій державі далекобійних ракет.

Уряд Великої Британії нещодавно передав Україні нову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow. Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Точна кількість невідома

Постачання відбулося до того, як Британія та США скасувала обмеження для ЗСУ на використання цього озброєння.

У виданні відзначали, що мовиться про передачу "десятків крилатих ракет Storm Shadow". Водночас дата прибуття цих ракет та їхня точна кількість невідомі.

Передача нової партії Storm Shadow для України з боку Лондона відбулася вперше за прем'єрства у Британії Кіра Стармера, який пообіцяв продовжувати підтримувати Україну у відсічі військовій агресії Росії.

Передача нової партії була зумовлена тим, що у Києва закінчились ракети великої дальності.