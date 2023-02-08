Британія почне готувати українських пілотів, – Ріші Сунак

Велика Британія продовжує допомагати Україні боротися за свою свободу. Ріші Сунак оголосив, що його країна готуватиме українських пілотів.

ЗМІ повідомляють, що Володимир Зеленський 8 лютого прибуде до Великої Британії. Це – перший візит українського лідера до країни від початку повномасштабного вторгнення.

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Велика Британія підтримує Україну й регулярно надає необхідну допомогу.