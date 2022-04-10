Британія розглядає запровадження санкцій проти російських генералів

Велика Британія може розширити санкційний список проти Росії. Під санкції Британії можуть потрапити російські генерали.

Докази звірств росіян в Україні мають бути зібрані якомога ретельніше

Відповідну заяву зробив міністр у справах поліції Великої Британії Кіт Мальтуз. Він сказав, що Британія може запровадити санкції проти російських військовослужбовців та генералів.

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Йдеться про тих російських військових, яких підозрюють у скоєнні воєнних злочинів в Україні. Таким чином, за словами Мальтуза, Британія покаже, що визнає причетність російських генералів до нападу на Україну.

Поки це триває, ми можемо вжити заходів усередині країни у зв'язку з санкціями, які ми можемо накласти на окремих осіб, включаючи комбатантів, провідних генералів та інших осіб, причетних до цього, щоб показати, що ми визнаємо їхню участь у цьому жахливому, жахливому нападі на вільну демократичну країну,

– сказав Мальтуз.

Британський міністр наголосив, що докази звірств росіян під час війни в Україні мають бути зібрані якомога ретельніше.

Слід зауважити, що про посилення санкцій проти Росії заявляв глава уряду Великої Британії Борис Джонсон. Про це британський міністр сказав після зустрічі з Володимиром Зеленським.

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