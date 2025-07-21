Може проникнути на територію Росії: Велика Британія розробляє винищувач-невидимку

Є інформація, що Велика Британія розробляє винищувач-невидимку, який може уражати цілі вглиб території Росії. Однак робота триває. Очевидно, що під час війни Україна не отримає надзвукових малопомітних літаків Tempest.

Повинно минути орієнтовно 5 років для того, щоб Tempest почали масово з'являтися у повітряному просторі Великої Британії. Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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Яка мета таких розробок?

Іван Ступак зазначив, що зараз це лише розробка. Варто розуміти, що у кожній країні є бюрократична складова. Місцями можуть бути певні проблеми з фінансуванням.

Крім того, якщо це прототип до серії, то можуть минути роки для того, щоб ці літаки з'явилися у повітряному просторі Великої Британії. Має бути проведена велика кількість випробувань.

На мою думку, під час російсько-української війни ми не отримаємо таких літаків. Бо зараз немає жодного зразка у Великій Британії. Припускаю, що повинно минути орієнтовно 5 років до того, як вони почнуть масово з'являтися у повітряному просторі Великої Британії,

– вважає ексспівробітник СБУ.

За його словами, ці розробки мають мету позбутися впливу з боку США, домінування американських видів озброєння у Європі. Європейці зараз роблять акцент на своєму. Зокрема, на німецьких танках, на французьких, британських літаках.