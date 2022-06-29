Британія ввела санкції проти другої найбагатшої людини Росії: хто ще потрапив під удар

Велика Британія ввела нові санкції проти російських бізнесменів та чиновників. У санкційний перелік потрапила і найбагатша людина Росії у 2021 році – олігарх Володимир Потанін.

В британському уряді наголосили, що каральні обмеження стосуються найближчого оточення Путіна. У списку є й родичі президента Росії.

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Потаніна називають однією з ключових людей у режимі Кремля

Зараз Володимир Потанін – другий у рейтингу найбагатших людей Росії. У Лондоні його називають одним із ключових прихильників режиму Володимира Путіна. Він – власник корпорації "Інтерросс". Вже після вторгнення Росії в Україну Потанін придбав "Росбанк" та акції "Тінькоф".

Також компанію по санкціях Потаніну склала двоюрідна племінниця Путіна – Анна Цивілєва та її чоловік – губернатор Кемеровської області Сергій Цивілєв. Під каральні обмеження потрапила і їхня компанія Kolmar Group. Ще у списку – голова Home Credit Bank Іван Тиришкін і син олігарха Михайла Гуцерієва – Саід.

Ми робимо все, аби зупинити військову машину Росії

Нові санкції стосуються 12 фізичних та 8 юридичних осіб.

Поки Путін продовжує свою огидну атаку на Україну, ми будемо використовувати санкції, щоб послабити російську військову машину. Сьогоднішні санкції показують, що ніхто і ніщо не може бути від них застрахованим,

– сказав речник британського уряду.

Зазначимо, що після вторгнення Росії Лондон увів санкції проти близько 1000 осіб та 120 російських компаній.

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Про які санкції мовиться

Замороження активів.

Заборона на поїздки.

Транспортні санкції.

Останні каральні обмеження проти Росії

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