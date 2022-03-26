Британія ввела санкції проти виробника дронів у Росії, щоб не було заміни збитим в Україні
Джерело:Міноборони Великої Британії
Велика Британія запровадила санкції проти ще 65 фізичних та юридичних осіб, причетних до вторгнення Росії на територію України.
Під британські обмеження потрапила, зокрема російська оборонна компанія "Кронштадт", яка є основним виробником безпілотників "Оріон" та інших БПЛА.
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Ці системи активно застосовує Росія у війні в Україні. Надійна українська ППО обмежила пілотовані польоти за межами лінії фронту, тому Росія змушена використовувати більше БПЛА. Це призводить до збільшення попиту на ці активи та їх стрімке зменшення,
– зазначили у британському Міноборони.
Відповідно санкції Великої Британії завдадуть шкоди російському оборонно-промисловому комплексу та обмежать його можливості компенсувати втрати дронів.
Втрати Росії у війні проти України
- особового складу – 16 100;
- танків – 561;
- бойових броньованих машин – 1 625;
- артилерійських систем – 291;
- РСЗВ – 90;
- засоби ППО – 49;
- літаків – 115;
- гелікоптерів – 125;
- автомобільної техніки – 1 089;
- кораблі / катери – 5;
- цистерн з ПММ – 72;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53;
- спеціальна техніка – 18.
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