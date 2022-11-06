Британія та Японія планують підписати військовий пакт проти Китаю

Великобританія та Японія хочуть підписати військову угоду, яка посилить співпрацю країн зі США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провів телефонні переговори з новим прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

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Прем'єри погодились поглибити двосторонню співпрацю на тлі занепокоєння щодо війни Росії проти України та збільшення військової активності Китаю та Північної Кореї.

Лідери підтвердили, що Японія та Британія прискорять переговори щодо якнайшвидшого укладення угоди, яка посилить оперативну сумісність і співпрацю між їхніми збройними силами, а також угоди про спільну розробку винищувача",

– йдеться у повідомленні.

Щодо України, сторони домовилися продовжувати підтримку країни та зберігати санкції проти Росії.

Останні важливі новини щодо Китаю

22 жовтня в Китаї на третій термін правління прийшов Сі Цзіньпін. Він, підбиваючи результати своєї роботи, заявив, що Пекін прагне мирного об'єднання з Тайванем, однак не виключає і силового вирішення цієї "проблеми".

Попри розбіжності щодо Тайваню, Китай заявив, що співпрацюватиме зі Сполученими Штатами, щоб "знайти шляхи порозуміння на користь обох".

Перед цим Китай сказав, що підтримуватиме Росію під лідерством Владіміра Путіна. Тобто країна надалі дотримується тільки прагматизму.

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